Il cervello e i testicoli sono più simili di quanto ci aspettassimo

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Royal Society Open Biology, il cervello e i testicoli sembrano somigliarsi più di quanto ci saremmo mai aspettato. Sicuramente per alcuni non è una novità, visto che non è raro incontrare molti che ragionano con quella parte del corpo piuttosto che con la materia grigia.

"Il cervello e i testicoli hanno il maggior numero di proteine ​​comuni, rispetto ad altri tessuti del corpo umano", scrive nel documento un team guidato dalla scienziata Bárbara Matos dell'Università di Aveiro, in Portogallo. Ovviamente i compiti delle due parti del corpo sono molto differenti, ma degli studi passati hanno trovato collegamenti tra disfunzioni sessuali e disturbi cerebrali... e persino tra intelligenza e qualità dello sperma. Si tratta di studi che presi singolarmente non fanno molto testo, ma il nuovo documento di ricerca potrebbe avergli dato un senso.

Testicoli e cervello - secondo quanto sostiene il nuovo studio - condividono 13.442 proteine ​​in comune. Le due importanti parti del corpo hanno bisogno di molta energia per alimentare processi altamente impegnativi come il pensiero e la produzione di diversi milioni di piccoli spermatozoi al giorno (con un movimento molto più complesso del previsto). Per questo motivo hanno cellule specializzate capaci di supportare i neuroni nel cervello e le cellule germinali nei testicoli.

Come mai organi così diversi hanno sviluppato caratteristiche simili? I ricercatori sospettano che sia perché entrambi sono fortemente influenzati dal processo di speciazione; ovvero un processo evolutivo che - nonostante la diversità di una specie o in questo caso di un organo - porta a risultati simili. Ad esempio i koala posseggono, come gli esseri umani, le impronte digitali nonostante 70 milioni di anni di evoluzione tra di noi.

Lo studio, comunque, potrebbe essere molto utile per nuove ricerche future.