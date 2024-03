Il cervello delle ultime generazioni è più grande e ricco di neuroni: è un problema?

Uno studio ha analizzato il cervello di circa 3.000 americani di età compresa fra i 55 e i 65 anni, nel tentativo di stabilire i tassi di crescita del nostro encefalo, ottenendo un risultato sorprendente: sembra che stiamo evolvendo cervelli sempre più grossi e potenzialmente intelligenti.

Coloro che sono nati attorno agli anni ’70 hanno infatti un volume cerebrale maggiore del 6,6% rispetto ai nati nella prima metà degli anni ’30, con un incremento del 15% di materia grigia. In particolare, l'ippocampo, una regione molto importante del cervello, che regola i processi dell'apprendimento e della memoria, nel corso del secolo scorso è cresciuto in pochi decenni del 5,7 %, dimostrando che il nostro sistema nervoso non ha ancora finito di evolversi e maturare.

Questo evento non ha solo portato il cervello ad aumentare di dimensioni, hanno sottolineato i ricercatori, ma ha anche portato i neuroni ad accrescere di numero e le quantità delle proprie connessioni con altre cellule nervose.

Questi due fattori stanno tra l'altro anche abbassando gli indici di incidenza della demenza cognitiva all'interno della popolazione, di circa il 13% per ogni decennio.

In breve, oggi i nostri anziani e le persone che stanno per entrare nella terza età sono molto più in salute che in passato e soffrono notevolmente di meno di alcune delle malattie più terribili che affliggono l'uomo: le malattie neurodegenerative.

Il team di ricerca che ha affrontato questo studio non ha confrontato solo i nati negli anni '30 con quelli della generazione X, ma ha anche ripetuto le stesse analisi tra i nati degli anni Quaranta e quelli degli anni Cinquanta, scoprendo un trend che ha permesso agli scienziati di sospettare che il nostro cervello sta subendo un'accelerazione del proprio sviluppo, grazie alle rinnovate condizioni cognitive e di salute che si sono diffuse nel mondo, al termine della Seconda guerra mondiale.

Ovviamente, avere un maggior numero di neuroni o un cervello più grande non equivale a dire che siamo divenuti più intelligenti rispetto al recente passato. Tuttavia, queste condizioni stanno già migliorando drasticamente la nostra salute intellettiva durante le fasi terminali della nostra vita.

Per quanto questo studio - pubblicato sulle pagine di JAMA Neurology - vada contro altri studi, che prevedevano un futuro molto meno luminoso per la nostra specie, ora gli scienziati si aspettano di trovare fra qualche anno trend simili anche fra i nati della generazione Z e dei Millennials, sviluppatisi corrispettivamente a cavallo degli anni Novanta del secolo scorso e nei primi anni del nuovo millennio.

