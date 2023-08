Il cervello umano ha una chiara percezione del peso delle mani?

Gli scienziati hanno deciso di condurre un piccolo studio per comprendere se il cervello umano fosse in grado di percepire la massa reale del corpo, partendo dalle mani.

Il team ha reclutato 20 adulti sani, chiedendo loro di rilassare il braccio sinistro su un bracciolo. Questo poi, è stato coperto da uno schermo, in modo che i partecipanti non potessero vederlo durante l'esperimento.

Inizialmente, è stato chiesto loro di lasciare penzolare liberamente la mano dal bracciolo, per poterne percepire il peso. Dopo qualche minuto, al loro polso sinistro è stato attaccato un peso di 100 grammi, per poi ripetere questo test più volte, aumentandolo gradualmente fino a 600 grammi.

Dopo ogni test, ai partecipanti è stato chiesto se percepissero la loro mano più leggera o più pesante e i risultati hanno dimostrato che il peso di questa era sottostimato del 49%, affermando che secondo loro la mano pesasse circa 200 grammi. Tuttavia, gli scienziati spiegano che questa arrivi a pesare circa 400 grammi.

Per far sì che i risultati fossero ancor più chiari, gli scienziati hanno chiesto loro di stringere un dispositivo in mano per 10 minuti, in modo da comprendere se la percezione potesse anche dipendere dall'affaticamento muscolare.

In effetti, dai risultati è emerso che il cervello, in condizione di stanchezza, è in grado di percepire in modo diverso la massa del corpo. Dopo l'ultimo test, i partecipanti hanno affermato di sentire la mano più pesante. A quel punto, il peso di essa, era sottostimato solo del 29%.

Per gli scienziati questi risultati potrebbero essere utili per comprendere che tipo di percezione abbia il cervello umano sulla massa corporea, anche in presenza di disturbi del peso come, per esempio, l'anoressia o l'obesità. Quest'ultima, inoltre, pare sia irreversibile proprio dal punto di vista cerebrale.

A proposito di mani, sapevi che alcune persone soffrono di una sindrome che impedisce loro di controllarne i movimenti?