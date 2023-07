Il cervello umano percepisce le onde elettromagnetiche? La risposta ti stupirà

Le onde elettromagnetiche, detto in parole povere, sono dei pacchetti che viaggiano intorno a noi la cui energia può essere più o meno forte. In questo momento, probabilmente, alcune di esse ci stanno circondando; le onde radio.

Queste vengono emanate da tutti quei dispositivi che vengono utilizzati tutti i giorni come, per esempio, laptop, smartphone e dal router Wi-Fi. Le onde elettromagnetiche, la cui energia risulta essere molto forte, sono i raggi gamma ma non avrai modo di sperimentarne gli effetti in quanto non crediamo starai mai a stretto contatto con stelle che esplodono.

Tuttavia, l'essere umano è in grado di percepire alcune onde elettromagnetiche. La luce ne è un chiaro esempio. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: il cervello è in grado di rilevarle da solo? La risposta, probabilmente, ti stupirà. No, il cervello umano non è in grado di percepirle.

Prendendo l'esempio della luce e dei colori, l'essere umano è in grado di distinguerli grazie all'occhio dotato di milioni di cellule minuscole che, quando vengono colpite da onde elettromagnetiche, sono in grado di produrre segnali elettrici. In base all'energia rilevata da queste cellule, la specie umana è in grado di percepire i colori come il rosso, il verde ed il blu.

Tuttavia, gli occhi umani sono in grado di rilevare soltanto questo tipo di onde. Alcuni tipi di animali, invece, sono in grado di percepire onde elettromagnetiche la cui energia risulta essere un po' più forte; comunemente vengono chiamati raggi ultravioletti.

Altre onde "visibili" e percepite indirettamente dal cervello, sono gli infrarossi che il corpo percepisce come calore. Quando, per esempio, ci troviamo vicini al fuoco, la pelle rileva proprio questo tipo di onde ed invia segnali elettrici al cervello per comunicare un possibile pericolo.

Dunque, tutto quello che percepiamo non sono altro che impulsi provenienti dai nostri sensi, organi e dal corpo in generale. Senza questi, il cervello non solo non sarebbe in grado di rilevare le onde elettromagnetiche, ma neanche di percepire il dolore.