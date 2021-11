Il cervello umano è bravo a a decodificare le emoji, ma ci mette più tempo

Tutti utilizzano le emoji, faccine da inserire all'interno di un discorso che sono capaci di dare un tono al nostro messaggio. Un nuovo studio ha analizzato il nostro rapporto con queste emoticon, e ha scoperto che la maggior parte della gente può facilmente capire le emoji quando sostituisce una parola, ma ci vuole il 50% in più per comprenderla.

Secondo quanto pubblicato sulla rivista Computers in Human Behaviour, questo "leggero ritardo" nel capire il messaggio esiste perché le nostre menti interpretano le emoji come immagini, non come parole (a proposito, ecco quali sono le emoji più utilizzate dagli italiani). Ciò richiede un passaggio in più per l'elaborazione di quello che abbiamo appena letto da parte del nostro cervello.

Potrebbe sembrare scontato, ma sono state fatte pochissime ricerche su questo aspetto della nostra elaborazione visiva, specialmente se usati come sostituti diretti all'interno di un linguaggio. Così, gli scienziati hanno condotto un esperimento: ai partecipanti veniva data una frase alla volta sullo schermo; all'interno di alcune frasi delle parole venivano sostituite con delle emoji (ad esempio, la parola pane veniva sostituita dall'icona dell'alimento).

I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte delle persone erano in grado di comprendere con precisione le frasi anche quando le emoticon sostituiscono una parola, ma impiegano circa 350 millisecondi in più rispetto a quando la frase contiene solo parole. In media per capire una frase si impiegano 456 millisecondi con le parole e 804 millisecondi con le emoji.

La cosa più interessante è che i partecipanti che utilizzavano le faccine più spesso rispetto agli altri non hanno ottenuto risultati migliori nella comprensione della frase. Insomma, sicuramente emoticon ed emoji sono un nuovo linguaggio per il mondo.