Il nostro cervello ci fa vivere 15 secondi nel passato: è un meccanismo per noi necessario

Il nostro cervello è incredibile e ci sorprende regolarmente, man mano che lo si analizza alla ricerca di “funzioni nascoste”. Abbiamo visto come esso sostituisca i ricordi facendocene dimenticare altri, ma non è l’unica, interessante scoperta recente: il cervello creerebbe stabilità facendoci “vivere nel passato”.

Una nuova ricerca condotta dall’Università di California insieme all’Università di Aberdeen lo svela chiaramente: ciò che vediamo è una media degli ultimi 15 secondi di osservazione da parte di occhi e cervello. Questo meccanismo risulterebbe necessario affinché il nostro input visivo, che cambia costantemente tra movimento degli oggetti osservati, cambiamenti di luce, punti di vista diversi e battito delle palpebre, riesca a costruire un output coerente valutando l’enorme quantità di informazioni da noi osservata e analizzata.

Questo può essere anche definito come un “meccanismo di stabilizzazione” che ci fa quasi vivere nel passato, e potrebbe spiegare il perché spesso non ci si renda conto di sottili cambiamenti che avvengono gradualmente. Tale teoria è stata provata con il test che trovate allegato alla notizia: in esso si vedono due volti identici, ma in cui uno invecchia lentamente per 30 secondi. All’osservatore viene chiesto di dare un’età prima e dopo l’attesa e, sorprendentemente, egli spesso risponde con l’età del viso mostrato 15 secondi prima.

L’illusione fornita opera, dunque, come cartina tornasole del meccanismo di stabilizzazione, che ci fa metabolizzare l’immagine precedente anziché i cambiamenti in tempo reale. L’utilità di tutto ciò? Per il cervello significa fare meno lavoro ottenendo comunque le informazioni necessarie al fine di elaborare un contesto, in maniera per giunta più rapida.

Ovviamente ci sono implicazioni positive e negative: questo “input lag” è ottimo per evitare un vero e proprio bombardamento di informazioni visive, ma è anche negativo nel momento in cui è richiesta una precisione assoluta in tempo reale in un contesto particolarmente critico.

