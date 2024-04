Cervi zombie uccidono due cacciatori? Forse, dovremmo preoccuparci

Un recente studio dell’Health Science Center San Antonio dell’Università del Texas, pubblicato sulla prestigiosa rivista Neurology, sembra aver individuato il primo caso di contagio umano da parte degli oramai celebri "cervi zombie". È realmente il caso di preoccuparsi?

Vi abbiamo già parlato poco tempo fa, della malattia degli zombie cervi che si sta diffondendo in America. Tuttavia, questa volta potremmo avere i primi casi di contagio nell’essere umano. Due cacciatori negli Stati Uniti, sono morti a causa di una rara malattia da prioni, un disturbo aggressivo del sistema nervoso centrale.

Non ci sarebbe nulla di particolarmente strano, se non fosse che gli scienziati ipotizzano che la coppia abbia contratto la malattia da un cervo nordamericano infetto dalla malattia da deperimento cronico (CWD), soprannominata "malattia del cervo zombie".

La triste vicenda, si è svolta nel 2022 quando un uomo di 72 anni ha iniziato improvvisamente a provare confusione e aggressività. È diventato da subito evidente che insieme ad un amico avevano consumato carne di cervo proveniente da una popolazione di cervi infetta da CWD. Entrambi morirono in seguito.

Un esame post-mortem del cervello, ha rivelato che avevano sviluppato la malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (CJD), la malattia da prioni più comunemente osservata negli esseri umani. Le malattie da prioni sono decisamente spaventose, trasmissibili, incurabili e sempre fatali.

Sono causate dal ripiegamento errato delle proteine prioniche che esistono naturalmente nelle cellule sane di tutto il corpo, in particolare nel cervello. Tali proteine diventano sviluppano una forma ostile e infettiva. Le infezioni da prioni provocano in seguito l’insorgenza di piccoli fori nel cervello, facendolo apparire simile a una spugna.

I principali sintomi visibili negli animali, sono una drastica perdita di peso, inciampi continui ed equilibrio precario, insieme ad altri sintomi neurologici.

Negli esseri umani al contrario, è possibile osservare: grave depressione, allucinazioni, difficoltà nel linguaggio, intorpidimento muscolare, perdita di coordinazione ed equilibrio, perdita di memoria, aggressività e profondi cambiamenti comportamentali. Appare dunque evidente come non si parli dei neuroni zombie da poco scoperti, ma di una patologia altamente pericolosa.

A questo punto, è importante sottolineare come i ricercatori abbiano più volte ribadito che "non è stata ancora trovata alcuna prova conclusiva". Ciononostante, considerando che adifferenza della maggior parte degli altri agenti infettivi, i prioni non vengono inattivati dal calore o da qualsiasi altra procedura di sterilizzazione standard, probabilmente è il caso di mantenere alta la guardia.

