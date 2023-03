La vita del cervo è nelle tue mani: in questa illusione ottica si nasconde un predatore

Siamo sicuri che questo tipo di illusioni ottiche farà storcere il naso a qualcuno; tuttavia, in nome della conoscenza, non abbiamo esitato nel selezionare questo nuovo enigma visivo. In siffatta immagine, oltre all’evidente cervo, si nasconde un predatore: riuscirai a salvare la vita dell’erbivoro?

Compreso l’incipit, starete certamente pensando “Cosa c’è di nuovo? Da qualche parte si nasconderà un animale che si confonde con l’ambiente, come sempre”, ed è qui che vi sbagliate: il predatore, che nello specifico è un puma (in realtà, sarebbe più opportuno identificarlo come un felino generico), non è “fisicamente” presente nell’immagine.

Ebbene, ci sono degli elementi nel disegno che, messi insieme, rimanderebbero al volto del predatore. Spesso e volentieri, gli utenti si sentono ingannati da questo genere di sfide, perché non tutti riescono a vedere volti o figure “composite”.

Beh, che fate ancora qui? Potete iniziare!

Se state continuando ancora con la lettura dell’articolo, è chiaro che non avete proprio idea di dove sia il puma, perciò ecco un suggerimento: non vi sembra che lo spazio tra le corna del cervo sia troppo “simmetrico”? Forse è lì che dovete mettere il naso…

Sperando che questo nuovo tipo di illusione sia stato di vostro gradimento, vi consigliamo di dare un’occhiata all’enigma visivo dell’uomo e della donna.