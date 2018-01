CES 2018: Amazon Alexa arriva ufficialmente su Toyota e Lexus

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, è stato tra i maggiori protagonisti del CES 2018 di Las Vegas.

Toyota è l'ultima casa automobilistica ad adottare Alexa di Amazon nei suoi veicoli, annunciando una partnership al CES che consente all'assistente di lavorare con le sue più recenti piattaforme di infotainment. L'assistente digitale vocale di Amazon, basato sul cloud, sarà infatti integrato nelle piattaforme Toyota Entune 3.0 App Suite (presente sull'ultima Camry) e Lexus Enform App Suite 2.0 entro quest'anno. Toyota Connected assicura però che, nel corso del 2019, l'integrazione con Alexa verrà estesa ad un numero maggiore di vetture.

Zack Hicks di Toyota ha sottolineato in una dichiarazione come i servizi vocali stiano diventando sempre più popolari all’interno delle auto. Grazie a questo nuovo accordo, i clienti in possesso di una Toyota o di una Lexus potranno presto interagire con Alexa all’interno delle loro auto per gestire con l’ausilio della voce alcune funzionalità delle loro autovetture. Sarà ad esempio possibile gestire il sistema infotelematico di bordo con la voce, oppure ottenere notizie. Come se non bastasse, gli utenti potranno inoltre controllare dalla loro macchina i dispositivi smart della loro casa. Per esempio, si potrà aprire il cancello del garage con la voce o impostare da remoto la temperatura di casa.