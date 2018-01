CES 2018: D-Link presenta due router a supportare lo standard WiFi 802.11ax

Oltre ad Intel , anche D-Link ha intenzione di adottare il nuovo standard, che ancora non è stato approvato da parte del consorzio WiFi Alliance, e che dovrebbe dare il via libero definitivo entro la fine dell'anno.

In occasione del CES di Las Vegas, D-Link ha presentato due router ad includere lo standard in questione: il dual band AX6000 Ultra Wi-Fi Router ed il tri-band AX11000 Ultra Wi-Fi Router.

Entrambi i router supportano velocità elevate. L'AX6000 può toccare una velocità di 6000 Mbps, mentre l'AX11000 può arrivare anche ad 11.000 Mbps. Il produttore almeno al momento non ha fornito molte informazioni sul lancio, in quanto si è limitata ad affermare che saranno disponibili "nella seconda metà del 2018", ad un prezzo non ancora noto.

Oltre ai router, D-Link ha annunciato anche delle nuove opzioni per il mesh network system Covr, la cui versione dual-band sarà disponibile a 249,99 Dollari nel corso del primo trimestre del 2018, mentre quella tri-band costerà 319,99 Dollari ed arriverà nei negozi nel secondo trimestre dell'anno.

D-Link, inoltre, ha anche annunciato di aver stilato una partnership con McAfee per il rilascio dell'AC2600, un router dual-band con WiFi 208.11ac che includerà delle funzionalità di sicurezza aggiuntive che contribuiranno a portare dei benefici al mercato dell'Internet of Things ed in termini di parental control. Quest'ultimo sarà disponibile nel Q2 2018 ad un prezzo ancora non noto.