CES 2018: Linksys presenta il nuovo router progettato ad hoc per Xbox One

, nel corso della conferenza tenuta al CES 2018 di Las Vegas, ha presentato una nuova versione del router per il gaming, che è progettato appositamente per massimizzare le prestazioni su Xbox One.

Secondo Linksys, il WRT32X rileverà automaticamente quando l'Xbox One è collegata, ed una volta effettuato questo accoppiamento darà priorità alla console ed accelererà il traffico internet.

Il router utilizzerà la tecnologia “Killer Prioritization Engine”, che era già presente nel primo WRT32X, ma a differenza di quest'ultimo, sarà utilizzabile anche sull'Xbox One, e non solo su PC. L'azienda sostiene che il tutto si tradurrà in una riduzione dei picchi di lag e ping fino al 65 per cento.

A parte queste caratteristiche specifiche progettate per l'Xbox, a livello tecnico il router è praticamente immutato alla versione originale. A livello di wifi supporta lo standard 802.11ac, include quattro porte Ethernet, una porta USB 3.0 e quattro antenne dual-band. Secondo il produttore, sarà possibile sfruttare tutte le feature per il gaming anche sui PC studiati appositamente per giocare.

Il WRT32XB raggiungerà i negozi nel mese di Febbraio al costo di 229 Dollari, lo stesso della versione normale e non studiata appositamente per l'Xbox One.

Per coloro che posseggono il modello WRT32X, invece, è previsto il rilascio di un aggiornamento software che introdurrà tutte le funzionalità per il gaming. L'update molto probabilmente sarà disponibile la prossima primavera.