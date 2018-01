CES 2018: Sony svela l'OLED AF8 con processore X1 Extreme ed i nuovi TV LCD

si è sempre avvalsa del CES di Las Vegas per portare gli annunci più importanti dal punto di vista dei televisori. Quest'anno il produttore giapponese ha voluto fare le cose in grande, presentando la serie A8F di TV OLED

In Europa, i televisori arriveranno con la sigla AF8, nei tagli da 55 e 65 pollici. A livello di design siamo di fronte ad una televisione molto minimal, ma sono le specifiche tecniche ad entusiasmarci.

E' infatti presente il supporto Dolby Vision e l'HDR10, grazie al processore sviluppato in casa, l'X1 Extreme, che abbiamo visto all'opera anche sugli altri televisori top di gamma della compagnia. La CPU è particolarmente utile ed interessante in quanto analizza le singole scene ed immagini per correggere colori e contrasti di ogni elemento, per fornire un'esperienza visiva migliore possibile in 4K HDR sullo schermo OLED.

Sony ha anche annunciato che per tutti i possessori di un televisore del 2017, è prevista l'aggiunta del Dolby Vision sui top di gamma attraverso i prossimi aggiornamenti firmware che verranno rilasciati prossimamente.

Anche a livello LED non mancano le novità. Sony infatti ha ampliato la serie X900, che coprirà una fascia di mercato ancora maggiore grazie a schermi più grandi. La nuova linea X900F, infatti, sarà disponibile con pannelli da 85, 75, 65, 55 e 49 pollici. Il produttore ha rivelato di aver lavorato per migliorare la fluidità delle immagini sulla serie X900F, con una nuova tecnologia battezzata X-Motion Clarity.

Tutti i televisori includeranno Android TV e saranno integrati con Google Assistant.