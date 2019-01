CES 2019: Mobvoi presenta gli smartwatch TicWatch E2 e TicWatch S2

Mobvoi ha deciso di sfruttare il contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas per annunciare i suoi nuovi smartwatch TicWatch C2 e TicWatch Pro. Vediamo insieme tutte le novità presentate.

Riportiamo di seguito le caratteristiche principali dei nuovi TicWatch E2 e TicWatch S2:

Waterproof fino a 5 ATM (resistente alla pressione subacquea fino a 50 m )

) Dotati di swim-monitoring mode precaricato, per consentire all'utente di tracciare i propri progressi in acqua

L'aumento del 30% della capacità della batteria rispetto alla prima generazione ne migliora la durata, fino a 1-2 giorni in più con una ricarica singola e a seconda dell'utilizzo

Sistema operativo Wear OS di Google

di Google Basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 2100

Design simile ai modelli di prima generazione

"TicWatch E2 e TicWatch S2 sono l'ideale per chi predilige uno stile di vita molto attivo", ha dichiarato Zhifei Li, CEO e co-founder di Mobvoi. "Si tratta di smartwatch di seconda generazione per essere sempre connessi e in grado di tener traccia dei dati relativi alla propria salute, alle attività di fitness e a quando si fa del movimento - che sia in piscina, in palestra, in ufficio o in viaggio".

"In aggiunta a ciò, le collaborazioni strategiche che abbiamo in essere con partner del calibro di Qualcomm si traducono in smartwatch come quelli che presentiamo oggi al CES, e questa è solo la punta dell'iceberg. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner, portare innovazione e cambiare le regole del gioco in questo settore", conclude Li.

"Il segmento degli smartwatch è al centro di un significativo processo di innovazione, che molto sta contribuendo nel rendere ancor più eccitanti le funzioni dei nostri orologi, nell'alzare i livelli di performance e nel migliorare la durata della batteria", prosegue Pankaj Kedia, senior director, product marketing Qualcomm Atheros, Inc. "Continua quindi la nostra collaborazione con Mobvoi, sulla scia del successo ottenuto dal primo TicWatch e in funzione del lancio di una nuova e accattivante serie di smartwatch Wear OS by Google. TicWatch E2 e TicWatch S2, insieme a TicWatch C2 e TicWatch Pro, rappresentano il perfetto connubio delle funzionalità offerte dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear con l'expertise in termini di prodotto e sistema di Mobvoi, offrendo opzioni innovative a utenti sempre più consapevoli ed esigenti".

Qui sotto potete vedere una tabella con le specifiche complete dei nuovi smartwatch.