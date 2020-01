CES 2020: gli orari italiani delle conferenze in programma

Manca ormai pochissimo al CES 2020 di Las Vegas ed è tempo di fare un pò di chiarezza ed ordine su ciò che andremo a vedere nel corso della fiera del Nevada. Abbiamo riassunto in questa notizia gli orari italiani delle conferenze principali, che seguiremo su queste pagine con notizie ed approfondimenti.

Conferenze CES 2020 - 5 Gennaio 2020

UHD Alliance - 23:00

Conferenze CES 2020 - 6 Gennaio 2020

LG Electronics - 17:00

Bosch - 18:00

HDMI - 18:00

Panasonic - 19:00

Hisense - 20:00

Qualcomm - 20:00

Toyota - 22:00

AMD - 23:00

Conferenze CES 2020 - 7 Gennaio 2020

Hyundai - 00:00

Intel - 01:00

Sony - 02:00

Impossible Foods - 02:00

Samsung - 03:30

Medialink - 05:00

Daimler - 05:30

Audi - 19:30

Il CES 2020 terminerà il 10 Gennaio, ma come avvenuto già negli anni passati gli annunci arriveranno nei giorni precedenti.

Molto interessante la conferenza di Sony, che potrebbe fornirci qualche indicazione sulla nuova PlayStation 5. LG, invece mostrerà la nuova lineup di televisori 8K e soundbar, oltre che la nuova TV arrotolabile e l'OLED da 48 pollici.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso e per non perdervi nemmeno un annunci.

E voi cosa vi aspettate da questo CES 2020? Fatecelo sapere tramite i commenti.