Dell presenta il suo primo magnifico monitor ultrawide da 40 pollici!

A distanza di pochi giorni dall'annuncio di una nuova interessantissima feature di Dell Mobile Connect, che permetterà agli utenti iOS di effettuare il mirroring dei propri device su Windows 10, ecco che è finalmente giunto il momento dell'azienda statunitense di mostrare la sua lineup per il 2021.

Il prodotto che più ci ha colpiti è senza ombra di dubbio il meraviglioso Dell UltraSharp 40 WUHD 5K, un monitor fortemente orientato alla produttività aziendale, dotato di un pannello IPS con una risoluzione di 5210x2160 pixel, quindi poco sotto i 21:9 ma sufficientemente ampio da essere considerato UltraWide.

Si tratta di un eccellente pannello ComfortView Plus con curvatura 2500R e una copertura sRGB del 100% e DCI-P3 del 98%. A corredo ci saranno doppi speaker da 9W, uscita audio per jack da 3.5 mm, DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0, Thunderbolt 3 e un'enormità di porte USB, tutte 3.2, di cui una Type-C con capacità di ricarica fino a 15W, una Type-A con uscita a 2A e ben quattro Type-A tradizionali.

Ma in cosa differisce veramente questo monitor dalla pletora di altri ottimi pannelli già in circolazione, a parte l'indiscussa qualità costruttiva di Dell? La feature che renderà senza dubbio unico Dell UltraSharp 40 consiste nella possibilità di poter controllare contemporaneamente due ingressi PC tramite un solo set di mouse + tastiera collegati al monitor, in modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture. Altra ottima funzionalità sarà Easy Arrange di Dell Display Manager che consente di affiancare le finestre in maniera ottimizzata.

Il massimo consumo sarà di 240W e il peso complessivo, piedistallo incluso, sarà di poco meno di 14 Kg. La press-release di Dell termina con prezzi e date, comunicando che il nuovo Dell UltraSharp sarà disponibile dal 28 gennaio al prezzo di 2099.99 Dollari, al cambio poco più di 1800 euro.

Vi aspettiamo domani con il First Look di Samsung, evento che anticiperà la presentazione di Samsung Galaxy S21 del 14 gennaio.