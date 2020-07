CES 2021, CTA annuncia: 'Sarà un evento completamente digitale ed estremamente immersivo'

Il CES 2021 si terrà solo online, come annunciato dalla Consumer Technology Association (CTA) in un comunicato ufficiale. La fiera più importante al mondo dedicata all’elettronica di consumo si tiene ogni anno a Las Vegas, ma quest’anno a causa del COVID-19 sarà un evento completamente digitale.

Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla CTA si legge: “per oltre 50 anni CES è stato il palcoscenico globale per l’innovazione. Il CES 2021 continuerà a essere una piattaforma per lanciare prodotti, entrare in contatto con brand da tutto il mondo e definire il futuro dell’industria tecnologica.” Las Vegas quindi quest’anno non vedrà migliaia di appassionati visitare gli stand, nonostante le prime intenzioni degli organizzatori di pianificare un evento fisico. L’evento si terrà comunque e sarà un’esperienza unica nel suo genere.

Anche il CES 2021 si terrà nella prima settimana di gennaio, più precisamente dal 6 al 9 gennaio 2021. In quell’occasione, l’evento digitale permetterà a ogni membro della community tech di vedere i nuovi prodotti tramite keynote e conferenze di molte aziende, che avranno spazio a disposizione per annunci di ogni sorta.

I dispositivi già in commercio per quella data potranno essere mostrati al pubblico in formato digitale con demo live o showcase dinamici; infine, CTA ha promesso che CES 2021 sarà un’esperienza estremamente immersiva e personalizzata, ma senza condividere tanti altri dettagli. Dovremo dunque attendere aggiornamenti per scoprire come si terrà l’evento online.