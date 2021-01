CES 2021: LG mostrerà un monitor OLED da gaming flessibile

Che LG sia un'azienda apripista per quanto riguarda le nuove tecnologie lo dimostra la sua storia, ma quest'anno e soprattutto il CES 2021 si prospettano davvero interessanti per l'azienda sudcoreana che ha di recente annunciato di essere al lavoro su delle porte OLED trasparenti.

Quale miglior cornice del CES 2021 allora, per mostrarci un nuovo prototipo di monitor da gaming con pannello OLED flessibile in grado di passare da piatto a curvo semplicemente con la pressione di un tasto.

Secondo la fonte, il nuovo Bendable CSO (Cinematic Sound OLED) Display avrebbe un generoso pannello 4k da 48 pollici con possibilità di raggiungere una curvatura di 1000R.

Di pannelli con quest'idea di fondo ne abbiamo già visti, ma ciò che davvero contraddistingue questo nuovo prototipo è l'aspetto CSO, ovvero la possibilità di riprodurre il suono direttamente dal pannello mediante un piccolo eccitatore, composto da un magnetometro, un vibrometro e un elettrometro, facendo a meno dei più ingombranti speaker.

LG avrebbe anche aggiunto che questo pannello avrà un refresh rate variabile da 40Hz a 120Hz, non male per un prodotto che si colloca nella fascia dei prodotti con feature e non puntando dritto alle specifiche tecniche.

Non ci resta che attendere l'inizio del CES 2021, dove LG mostrerà anche le sue nuove Smart TV OLED, per dare un'occhiata più da vicino a queste nuove tecnologie.