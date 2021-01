Al via il CES 2021: la presentazione dei TV LG commentata in italiano su Twitch

Nuovo appuntamento sul canale Twitch di Everyeye con la redazione tech. Dopo aver seguito la presentazione dei nuovi TV Samsung, infatti, quest'oggi torneremo live con il CES 2021 di Las Vegas, che quest'anno si terrà in versione completamente digitale.

Quest'oggi, a partire dalle 13:30 sul nostro canale Twitch seguiremo la presentazione ufficiale della nuova lineup di TV LG, commentandola in italiano. Come sempre. in vostra compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e la redazione tech.

Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti tech di questa settimana: nella giornata di domani alle 16:30 seguiremo il keynote di AMD e NVIDIA, per una due ore a tutto tech.

Infine, l'ultimo appuntamento è per giovedì 14 Gennaio 2021, quando alle 16:00 prenderà il via l'evento Samsung Unpacked dedicato ai Galaxy S21. Anche quest'ultimo, lo seguiremo su Twitch commentato in italiano.

