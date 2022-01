CES 2022: Alienware presenta Concept Nyx, un 'server domestico' da gaming

Alienware è solita presentare dei concept piuttosto bizzarri al CES: per esempio, nel 2020 l'azienda ha presentato il concept del PC handheld Alienware UFO, un computer da gaming dal design del tutto simile a Nintendo Switch. Al CES di quest'anno, invece, Alienware ha annunciato il "server casalingo" Concept Nyx.

Concept Nyx è un progetto di ricerca su cui la compagnia sta lavorando da tempo, ed è essenzialmente un server da gaming pensato per le case con più videogiocatori: il dispositivo, infatti, è dotato di una potenza tale da permettere lo streaming di diversi videogiochi al contempo su più dispositivi.

Per esempio, Nyx potrebbe permettere il gaming su laptop o su TV, oppure su entrambi i device in contemporanea, anche in caso di sessioni su giochi diversi: insomma, l'obiettivo del server è quello di fornire le prestazioni di più PC da gaming senza ricorrere a più hardware, in modo che tutti i giocatori possano divertirsi nello stesso momento senza incorrere in problemi come la mancanza di un computer libero o di una connessione stabile.

Stando a quanto riporta Ars Technica, i cui redattori hanno potuto provare di persona il device, Alienware promette che Nyx gestirà fino a quattro giochi in allo stesso tempo, ma al momento ha mostrato delle demo con sole due sessioni attive in contemporanea. La compagnia, comunque, ha spiegato che "non c'è praticamente alcun drop nelle performance" quando si aggiunge una sessione al server, riducendo dunque la potenza di calcolo dedicata alle altre.

Nonostante Nyx sia una soluzione praticamente opposta al Cloud Gaming, sostituendo il Cloud con un server fisico presente in casa, la piattaforma permette il gaming anche su device privi di un hardware adeguato alla gestione dei videogochi: gli utenti, infatti, possono collegarsi al server da un laptop o da una Smart TV e giocare in streaming ai propri contenuti preferiti usando l'hardware di Nyx.

Un'altra feature interessante di Nyx è la possibilità di usare lo stesso schermo per giochi diversi, ricorrendo ad una sorta di split-screen, utilizzato qui non per il multiplayer locale ma per la gestione di sessioni diverse su uno stesso display: secondo Ars Technica, questa feature non solo permette a più persone di giocare allo stesso tempo, ma incoraggia anche la vicinanza fisica tra membri di uno stesso nucleo famigliare, che generalmente il gaming da PC preclude a causa delle sue limitazioni hardware.

Quello di Alienware è solo il primo dei numerosi concept mostrati al CES 2022: la kermesse, tuttavia, dovrebbe concludersi in anticipo per via delle preoccupazioni sanitarie legate al Covid-19. Stando a quanto riportato dagli organizzatori della manifestazione, il CES 2022 finirà un giorno prima del previsto, il 7 gennaio.