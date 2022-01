Al CES 2022 arriva 'l'Apple Watch per cani': il collare intelligente targato Invoxia

Invoxia ha presentato al CES un nuovo tipo di collare intelligente per i cani, che può a tutti gli effetti essere paragonato ad una sorta di Apple Watch, ma per i nostri amici a quattro zampe. Il collare può monitorare i segni vitali del cane, ma anche localizzarlo tramite GPS.

Invoxia ha spiegato che per monitorare i parametri vitali come la respirazione a riposo e la frequenza cardiaca dei cani ha utilizzato un approccio diverso rispetto ai concorrenti: piuttosto che basarsi esclusivamente sui dati rilevati dai sensori, infatti, ha lavorato con alcuni cardiologi veterinari per sviluppare un'intelligenza artificiale che utilizza i sensori radar miniaturizzati, uguali a quelli utilizzati da Google sui Pixel 4. Il CEO di Invoxia, Amèlie Cuadron, ha spiegato che grazie a questo sistema il tracker è in grado di leggere il battito indipendentemente da quanto sia peloso il cane.

Parlando con The Verge, Cuadron ha spiegato che "è presente un sensore di fronte al collo che invia un segnale radio, il quale non viene riflesso dai peli. Quindi non importa quanto sia peloso il cane. Il radar sarà in grado di riconoscere la velocità ed il movimento della pelle proprio sotto il colletto". Questi dati vengono poi inviati all'algoritmo che dal suo canto provvede a determinare la frequenza cardiaca e respiratoria del cane.

Un altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto che il collare non necessita di essere estremamente aderente al collo, in maniera analoga a quanto avviene con gli smartwatch ed i fitness tracker utilizzati dagli umani, per ottenere letture accurate della frequenza cardiaca.

Il collare include un localizzatore GPS ed è compatibile con Bluetooth, WiFi, GPS ed LTE-M ed è in grado di inviare avvisi di fuga. E' anche presente un cicalino.

Invoxia spiega che il dispositivo può anche monitorare l'attività quotidiana ed identificare quando il cane cammina, corre, si gratta, mangia, beve, abbaia e riposa. Per renderlo più facile da pulire, è stato rivestito con un tessuto sfoderabile.

Il lancio è previsto nell'estate 2022 al costo di circa 99 Dollari, a cui bisogna aggiungere un abbonamento mensile 12,99 Dollari se si vuole godere delle funzionalità GPS.