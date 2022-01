CES 2022: Sleep Number presenta un materasso smart che vi aiuta a smettere di russare

Il CES 2022 ha ospitato numerosissime soluzioni smart per la casa, confermando che la domotica è uno dei settori in più rapido movimento in campo tecnologico. Tra i gli annunci effettuati alla kermesse di Las Vegas, oltre alla vasca smart PerfectFill di Kohler, troviamo anche il letto dotato di materasso smart di Sleep Number.

Sleep Number è un'azienda specializzata nella tecnologia applicata al mondo del sonno, in particolare a letti e materassi, e da anni presenta al CES le proprie soluzioni per dormire meglio. Quest'anno, Sleep Number ha presentato il nuovo 360 Smart Bed, un vero e proprio letto smart dotato di una lunga serie di feature innovative.

Per esempio, 360 Smart Bed monitorerà la temperatura corporea di chi lo utilizza, arrivando persino a riscaldare e raffreddare l'ambiente sotto le coperte a seconda di quanto richiesto dall'utente. Il letto in versione matrimoniale, inoltre, dovrebbe poter scaldare separatamente le due metà del materasso, in modo da accontentare anche le coppie più indecise.

Sempre tra le feature incluse nel materasso Climate360 di Sleep Number vi è anche la capacità di riscaldare i piedi di chi si trova sotto le coperte, generando una sensazione di relax che permette di addormentarsi rapidamente. Come nei modelli già in commercio, poi, la versione del 2022 di 360 Smart Bed controllerà i suoni prodotti nella notte dall'utente, distinguendo i momenti in cui questi tossisce, russa o addirittura parla nel sonno. Quando nota che la respirazione si fa più faticosa, inoltre, il materasso può inclinarsi, in modo da sollevare la testa dell'utente, oppure vibrare leggermente per liberare le vie respiratorie.

Inoltre, l'altezza del materasso può essere regolata, in modo da abbassarlo nel caso chi lo utilizza abbia difficoltà ad alzarsi o a camminare, come succede per gli anziani e le donne incinte. Infine, il materasso fornisce la classica funzione di monitoraggio del sonno, controllandone la durata e la qualità e persino avvisando gli utenti a rischio di insonnia e dando loro consigli pratici per riuscire ad addormentarsi facilmente.

Sempre al CES, Invoxia ha mostrato uno smartwatch per cani, un'altra tecnologia che potrebbe trovare ampio spazio nelle case del futuro.