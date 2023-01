Al CES 2023 arriva QBear: il traduttore per il pianto dei bambini con precisione del 95%

Per la serie “I Simpson l’avevano previsto”, al CES 2023 di Las Vegas è arrivata la versione “reale” del traduttore del pianto dei bambini creata nel popolare show Fox dal fratello di Homer Simpson.

Si chiama Qbear ed è un progetto realizzato da Quantum music, una compagnia con sede a Taiwan. Utilizzando l’intelligenza artificiale integrata in un software interno, l’elettrodomestico rivestito in silicone e con forma circolare è in grado di interpretare il pianto del bambino e può capire se sta piangendo perchè ha fame, se vuole dormire, se ha il pannolino sporco o se vuole semplicemente una carezza. L’aspetto più interessante è che questa analisi viene effettuata in soli dieci secondi e con un tasso di precisione che, secondo i creatori, sarebbe pari al 95%.

Alla base di Qbear c’è un’applicazione che dovranno installare i genitori dei bambini sui loro smartphone: al suo interno sono presenti tanti dati tra cui aggiornamenti sul livello di comfort del bambino ed anche la temperatura della stanza.

Proprio l’integrazione con l’intelligenza artificiale permette a QBear di adattarsi alle esigenze e le abitudini del bambino: può ad esempio riprodurre determinati suoni per farlo addormentare quando è il momento di dormire, o un rumore brevettato simile a quello dell’utero materno.