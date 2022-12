Al CES 2023 potrebbe arrivare il primo TV wireless al mondo, OLED da 55 pollici

Il CES 2023 potrebbe rivelarsi un evento storico per i televisori del futuro: oltre alla presentazione del primo Samsung QD-OLED da 77 pollici, riportata dai tipster coreani in queste ore, è già stato confermato il debutto del primo TV True Wireless al mondo firmato Displace.

Questo marchio non sarà noto a molti di voi, ma è normale: si tratta di una società statunitense che deve ancora avviarsi nel segmento dei televisori. Anzi, il suo debutto formale dovrebbe avvenire proprio con un TV OLED 4K da 55 pollici senza cavi, dotato di un sistema di batterie intercambiabili proprietario per operare esclusivamente in modalità wireless.

Questo dispositivo, chiamato ufficialmente Displace TV, potrà essere dunque controllato con gesti delle mani tramite una fotocamera (attivabile o disattivabile a preferenza), oppure con tatto e voce. È necessario solamente dotarsi del pannello e di una scatola alla base del TV, dotata di CPU AMD, GPU Nvidia e connessione Wi-Fi 6E. Bisogna pertanto immaginarsi questo televisore come una soluzione modulare, con una sorta di “mini PC” collegato tramite Wi-Fi o Bluetooth a uno o più pannelli da 55 pollici.

Secondo Displace, infatti, i consumatori potranno combinare più schermi per formare una TV da 110" con risoluzione 8K. La batteria in dotazione, dunque, dovrebbe garantire un mese di carica con un utilizzo medio di 6 ore al giorno.

Queste le parole di Balaji Krishnan, fondatore e CEO di Displace: “Displace reinventa completamente la televisione con le sue tecnologie hardware e software e le interfacce utent,e che non solo cambieranno il modo in cui le persone si godono l'intrattenimento nelle loro case, ma faranno anche progredire l'intera industria televisiva. Immaginiamo un mondo con più display sui muri che offrano un valore significativo ai consumatori ovunque si trovino all'interno delle loro abitazioni. Per realizzare questa visione, è importante riprogettare la televisione eliminando tutte le frustrazioni comuni e rendendo estremamente facile proteggere i televisori su qualsiasi superficie. Realizzando questa visione, Displace sta effettivamente creando la prossima piattaforma informatica e le potenziali applicazioni sono illimitate”.

Per scoprire se tutto ciò riscuoterà successo e sarà effettivamente accessibile, non ci resta che attendere il CES 2023 di Las Vegas all'inizio di gennaio 2023.

Parlando sempre di TV OLED, per gli analisti nel 2024 i TV OLED diventeranno più efficienti e luminosi.