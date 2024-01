CES 2024, ASUS spinge il gaming su smartphone: svelati ROG Tessen Controller e ROG Cetra

Sul palco del CES, ASUS ha annunciato ROG Phone 8, il suo nuovissimo smartphone da gaming. Per i videogiocatori in mobilità, però, il colosso di Taiwan ha svelato altre due sorprese: stiamo parlando del ROG Tessen Mobile Controller e delle earbuds ROG Cetra TWS. Vediamo insieme le loro specifiche!

Poco prima del lancio del nuovo smartphone ASUS, vi avevamo anticipato che ROG Phone 8 avrebbe avuto un gamepad dedicato. Ovviamente, però, il pad è compatibile con ogni altro smartphone Android in commercio. Quest'ultimo presenta una configurazione dei tasti simile a quella di Nintendo Switch, Steam Deck o ASUS ROG Ally, con due stick analogici, pulsantiera ABXY e crocino direzionale, insieme a quattro pulsanti di sistema posizionati sul fondo del controller stesso - in una posizione che onestamente non ci fa impazzire. Abbiamo poi due coppie di grilletti posteriori e una coppia di trigger laterali.



Il design di ROG Tessen Mobile Controller presenta una "cerniera" che permette al joypad di ripiegarsi su sé stesso quando non viene usato, in modo da poter essere infilato nello zaino o in una bosa senza occupare troppo spazio. Sulla metà destra si trova una porta USB-C per il collegamento con lo smartphone, mentre un'altra porta permette di giocare mentre si ricarica lo smartphone, con una velocità fino a 18 W.

Ovviamente, come in ogni prodotto da gaming che si rispetti, non mancano le luci RGB, che possono essere configurate tramite l'app Armoury Crate di ASUS. Quest'ultima, inoltre, permette di mappare i pulsanti del controller e la sensibilità dei grilletti. Sfortunatamente, prezzo e disponibilità del prodotto sono ancora sconosciuti.



Invece, le ROG Cetra TWS sono delle earbuds dal design chiaramente ispirato ai prodotti da gaming di ASUS. Le cuffie hanno un driver da 10 mm e supportano l'Active Noise Cancellation ibrido, nonché il virtual surround 7.1 e diverse modalità EQ, che possono essere impostate tramite Armoury Create. Anche in questo caso, poi, abbiamo diverse luci RGB, presenti sia sullo stelo delle cuffie che nella loro custodia.

In termini di durata, inoltre, le ROG Cetra hanno un'autonomia di 27 ore di riproduzione audio con ANC disattivato e di 22 ore di audio con ANC attivo. Le cuffie supportano sia la ricarica cablata tramite custodia che quella wireless e hanno ottenuto un rating IPX4 di resistenza all'acqua.