CES 2024, è il giorno di Asus: tra Zenbook a doppio display e nuovi OLED

Dopo il terremoto ROG con i nuovi Zephyrus al CES 2024, è arrivato il turno della linea Asus tradizionale, con due nuovi laptop della famiglia Zenbook pronti a stupire.

Il nuovo Zenbook 14 OLED raccoglie l'eredità della serie con una revisione che porta in dote un maestoso pannello Asus Lumina OLED 3K da 120Hz che promette una maggiore fedeltà cromatica e una longevità superiore tramite sistema di prevenzione del burn-in. Aggiornata anche la configurazione hardware, che ora consente di scegliere tra i nuovi processori Intel Core ULTRA con grafica integrata Intel ARC e NPU, oppure i nuovi Ryzen 8040 dotati di IA e di grafica RDNA3.

Al suo fianco, la vera sorpresa di Las Vegas è stata il nuovo Zenbook Duo, che volta pagina rispetto ai canoni della serie sposando un formato tutto nuovo: via il secondo display combinato con la tastiera fisica, spazio a un secondo display a dimensione piena. Ora Zenbook Duo offre un doppio Asus Lumina OLED 3K touch da 14 pollici che, unificati, offrono una diagonale estesa di 19,8 pollici. Uno spettacolo per gli occhi, che però non rinuncia alle prestazioni e alla sicurezza: il nuovo Zenbook Duo viaggia su piattaforma Intel Evo con i nuovi processori Intel Core ULTRA e offre una robustezza di grado militare con certificazione MIL-STD-810H.