CES 2024, Creality sorprende con le nuove stampanti K1C ed Enter-3 V3

In poco meno di un anno di distanza dal reveal della Creality K1, il brand asiatico ha rinnovato la propria identità e mescolato le carte per lanciarsi tra i big del mercato: non stupisce, in questo contesto, la presenza della "nuova" Creality al CES 2024.

La kermesse di Las Vegas è stata l'occasione migliore per l'azienda per presentare le sue più recenti innovazioni nel segmento FDM, ovvero le nuove K1C ed Ender-3 V3.

La Creality K1C, che verrà presentata ufficialmente in un evento dedicato, promette di migliorare l'esperienza CoreXY dell'azienda con velocità superiori, fino a 600 mm/s, un migliore build plate e altri sensibili upgrade, come un hotend di tipo all-metal e motori migliorati.

La novità più attesa dagli appassionati, però, era sicuramente la nuova gamma Ender-3 V3, con in modelli SE e KE pronti a conquistare i fan con il loro rapporto qualità-prezzo.

La "piccola" SE adotta un nuovo blocco estrusore proprietario, dotato di sensore CR Touch per l'autolivellamento del piatto e di un sistema automatico per il calcolo dello Z-Offset, in modo da lasciare tutto in mano alla stampante, senza la necessità di intervenire manualmente. La Ender-3 V3 SE è già in vendita a 219 euro sul sito ufficiale.

La Ender-3 V3 KE, d'altro canto, utilizza un nuovo hotend in ceramica e un sistema a guide lineari sull'asse X per movimenti ancora più precisi. In combinazione con la tecnologia di input shaping, la nuova Ender promette una maggiore qualità nonostante la possibilità di raggiungere velocità superiori. La nuova KE è disponibile sul portale di Creality al prezzo scontato di 299 euro.