CES 2024, la data dei keynote NVIDIA e Intel: ma cosa presenteranno?

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate verso la fine del 2023, gli appassionati di tecnologia avranno già segnato sul calendario il primo appuntamento dell'anno con i nuovi prodotti. Del resto, Samsung ha già annunciato la sua partecipazione al CES 2024, ma cosa bolle in pentola in casa NVIDIA e Intel.

Partiamo dal Team Verde. Sono ormai mesi che si rincorrono i rumor sulle RTX 40 SUPER, schede video refresh che andranno a integrarsi - o in alcuni casi a sostituirsi - all'attuale lineup. Si parla di RTX 4070 Super, scheda che coesisterà con la RTX 4070, ma anche di RTX 4070 Ti Super e di RTX 4080 Super, che invece dovrebbero sostituire le corrispettive schede "standard".

NVIDIA parteciperà al CES 2024 e il keynote da tenere sotto osservazione è quello dell'8 gennaio 2024 alle 17 (ora italiana), ma ancora non esiste alcuna certezza circa gli argomenti che verranno toccati nel corso dell'intervento.

Quanto a Intel, il keynote è fissato per il 9 gennaio 2024 (10 gennaio alle 2 di notte in Italia). A parlare sarà il CEO Pat Gelsinger e protagonista assoluta dell'evento sarà l'Intelligenza Artificiale. Se il primo appuntamento con Meteor Lake dovrebbe essere prima della fine dell'anno, durante la kermesse di Las Vegas potrebbe fare la sua apparizione il resto della lineup, tra cui i processori Meteor Lake ad alte prestazioni per Laptop e i primi modelli desktop, che però dovrebbero essere basati sulla medesima piattaforma.