CES 2024, ROG presenta i nuovi laptop da gaming Strix e Zephyrus

Oltre all'annuncio di ROG Phone 8, sul palco virtuale di ROG al CES 2024 sono stati presentati anche i nuovi laptop da gaming che ci faranno compagnia nel corso dei prossimi dodici mesi, sempre più potenti e intelligenti grazie alle nuove tecnologie di Intel, AMD e NVIDIA.

In particolare, Asus ha deciso di rinnovare la gamma Zephyrus con i nuovi G14 e G16 con i primi display ROG Nebula OLED, racchiusi in una scocca completamente in alluminio levigato su misura con tecnologia CNC, che ne aumenta la robustezza, la portabilità e la qualità costruttiva generale.

Il nuovo Zephyrus G14 ospiterà al suo interno configurazioni AMD fino al Ryzen 9 8945HS e GPU fino alla RTX 4070 di NVIDIA. Il suo display ROG Nebula OLED avrà una diagonale da 14 pollici con risoluzione custom 3K (rapporto 16:10), refresh rate fino a 120 Hz e tempi di risposta fino a 0.2 ms.

Il tutto racchiuso in una scocca spessa appena 1,59 cm per 1,5 Kg di peso.

Lo Zephyrus G16 sposa, invece, il team blu: si potrà scegliere anche il top di gamma di nuova generazione Intel Core ULTRA 9 185H in tandem con la RTX 4090, per prestazioni incontrastate su piattaforma mobile. In questo caso il display Nebula OLED avrà risoluzione 2.5K con refresh rate fino a 240 Hz.

Molto interessante anche l'aggiornamento sulla serie Strix, con i nuovi ROG Strix Scar da 16 e da 18 pollici che potranno essere configurati con i processori Intel Core di quattordicesima generazione fino all'i9-14900HX ed RTX 4090. A bordo, i nuovi display ROG Nebula HDR Mini LED 2.5K da 240 Hz.

I nuovi Strix G16 e G18, invece, si fermano alla RTX 4080 e ai display ROG Nebula IPS, ma sempre con risoluzione 2.5K e refresh rate fino a 240 Hz.

Nel corso della presentazione di Las Vegas, oltre a presentare i nuovi monitor ROG del 2024, c'è stato spazio anche per il ROG NUC, un prodotto progettato per sposare il progetto NUC e offrire le prestazioni dei nuovi processori Intel Meteor Lake fino agli Intel Core ULTRA 9 in coppia con le possibilità offerte da NVIDIA con le RTX Serie 40 fino alla 4070, il tutto in un formato da appena 2,5 litri.