Dal CES arriva Rollbot: il robot che porta la carta igienica in bagno

Al CES 2020 di Las Vegas cominciato da qualche ora, non c'è solo spazio per televisori e monitor, ma anche per altri prodotti d'elettronica e tecnologia. E' il caso di un robot progettato da Procter & Gamble che ha un solo compito: portare la carta igienica agli utenti.

Si chiama "Rollbot" e riprende il funzionamento dei robot aspirapolvere. Si controlla tramite smartphone ed utilizzando la tecnologia Bluetooth, raggiunge il proprietario portandogli il rotolo di carta igienica, salvandolo nel momento più cruciale della giornata.

Charmin, il ramo aziendale del gigante dei beni di consumo specializzato nella produzione di carta igienica, non ha diffuso molte informazioni sulla possibile data di lancio, tanto meno se abbia intenzione di portarlo sul mercato in quanto quello mostrato è un semplice concept basato sui feedback dei clienti.

Nel corso della conferenza però sono anche stati mostrati altri due prodotti SmellSense e VIPee.

Il primo è un sensore elettronico che può essere montato su una parete del bagno per monitorare l'aria e dare il via libera alle persone di entrare attraverso un display che mostra "go" e "no go" in base agli odori presenti nella stanza.

VIPee invece è una toilette portatile con un visore per la realtà virtuale progettata per i concerti e grossi eventi.