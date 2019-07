Il CES mette al bando le standiste 'sexy', ma permetterà gli espositori di sex toys

Gli organizzatori del CES di Las Vegas, uno dei più importanti eventi del mondo tech, hanno comunicato le nuove regole per l'edizione del 2020. Basta standiste scoperte e ammiccanti, umiliano le donne. In compenso, dopo il caso dell'anno scorso, in via sperimentale saranno ammessi gli espositori di sex toys.

L'anno scorso la compagnia specializzata in sex toys hi-tech Lora DiCarlo aveva vinto un premio all'innovazione, poi il riconoscimento era stato revocato senza grosse spiegazioni. Dopo numerosi pressioni, e diverse settimane di interventi da parte degli insider del settore e delle riviste specializzate, la CTA decise di riassegnare il premio all'azienda a distanza di diversi mesi, scusandosi per l'incidente.

"Il CTA è impegnato in una continua evoluzione, nel tentativo di creare con il CES un'esperienza che sia inclusiva e aperta a tutti", ha spiegato Karen Chupka in un comunicato stampa. "Abbiamo lavorato con diversi consulenti e partner esterni per migliorare le policy del CES".

Dentro i sex toys, ma la fiera dice addio alle standiste sexy — o, per meglio dire, vestite in modo svilente.

Le nuove regole vietano agli espositori di far indossare al loro personale vestiti provocanti ("sexually revealing" o che possano venire interpretati come degradanti. Sotto il mirino i vestiti che "rivelano troppa pelle", o eccessivamente aderenti.

Fine di un'era e di una filosofia che, piaccia o meno, al momento forse ancora sopravvive solamente nelle fiere asiatiche.