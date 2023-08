Questo animale appena scoperto è l'animale più pesante della storia

Una nuova specie estinta di cetaceo è stata scoperta in Perù. Si chiama Perucetus colossus e, secondo le prime stime, potrebbe essere l’animale più pesante mai vissuto sul Nostro Pianeta, superando anche la balenottera azzurra.

La ricerca, pubblicata su Nature, è stata coordinata dall’Università di Pisa con la partecipazione di molti istituti di ricerca peruviani ed europei, tra i quali le Università di Milano-Bicocca e di Camerino.

Il ritrovamento è avvenuto nel deserto di Ica, che 40 milioni di anni fa era ricoperto dal mare. I ricercatori che hanno lavorato alla scoperta sono riusciti a recuperare 13 vertebre, quattro costole e un osso dell'anca. Potrebbe non sembrare molto, ma è abbastanza per stimare che il peso di P. colossus era compreso tra 85 e 340 tonnellate. Se questi calcoli fossero corretti, questa nuova specie scalzerebbe il primato ella balenottera azzurra, che ha una massa compresa tra le 70 e le 180 tonnellate. Con i suoi 20 metri di lunghezza, l'antico cetaceo non sarebbe però l'animale più grande mai esistito, come dimostra questo video che compare le dimensioni nel mondo animale.

Sembrerebbe che P. colossus fosse per certi versi più simile a lamantini e dugonghi rispetto alle balene. L’enorme peso delle ossa di questo animale lo avrebbe limitato a vivere in acque poco profonde e, sebbene lavorare con uno scheletro incompleto renda difficile indovinare il suo stile di nuoto, i ricercatori ritengono che rispecchiasse molto da vicino quello dei lamantini moderni.

Oltre a regalarci un nuovo peso massimo del mondo animale, la cambia la nostra comprensione della biologia dei mammiferi. Si pensava che per raggiungere masse tanto grandi, fosse necessario adattarsi a vivere nelle profondità marine. Tuttavia, se le ipotesi sullo stile di vita in acque poco profonde di P. collosus sono corrette, è chiaro che non è così.