Il chairman di Google: Bard, ChatGPT ed IA generative non sono pronte per il pubblico

A conferma dei rumor interni sul lancio di Google Bard, arrivano anche le dichiarazioni del chairman di Alphabet, John Hennessy, che parlando ad una conferenza ha spiegato come le aziende stiano cercando di capire come portare l’IA generativa sul mercato nonostante forniscano ancora risposte imprecise.

“Penso che Google fosse riluttante a lanciare Bard in quanto credeva non fosse ancora pronto per un prodotto. Tuttavia, credo che come veicolo dimostrativo sia un gran pezzo di tecnologia” ha affermato il chairman di Alphabet, il quale ha continuato affermando che secondo lui l’intelligenza artificiale generativa è ancora lontana uno o due anni da essere uno strumento realmente utile per un pubblico più ampio. Il discorso evidentemente si estende anche al principale concorrente, ChatGPT.

Hennessy ha anche accennato al fatto che Google sia stato colto di sorpresa dall’ondata di interesse che si è scatenata intorno a ChatGPT ed all’IA generativa.

Tuttavia, il debutto di Bard non è stato estremamente positivo in quanto il chatbot ha commesso un grave errore in una risposta riguardante le scoperte del telescopio spaziale James Webb. Tale errore ha provocato un tonfo del titolo Alphabet in borsa, che ha bruciato miliardi di Dollari di capitalizzazione nel giro di pochissimi minuti a causa delle reazioni non esaltanti dei mercati.