Chaka è il primo della sua specie a ricevere una risonanza magnetica!

Chaka è il primo della sua specie a ricevere una vera e propria tecnica di neuroimaging. Quale miglior notizia dopo aver festeggiato insieme i 50 anni dalla nascita della risonanza magnetica?

Chaka è nello specifico un pinguino minore blu, conosciuti anche come "pinguini fata". Sono originari della Nuova Zelanda e dell'Australia meridionale e si tratta della specie di pinguini più piccola del mondo. Misurano infatti solamente 25-35 centimetri circa di altezza e pesano poco più di un chilogrammo.

Questo piccolo esemplare si trovava felicemente al Weymouth Sea Life Adventure Park, quando i suoi custodi hanno notato che aveva un'andatura un po' traballante. Preoccupati per la sua salute e per scoprire cosa stesse succedendo, il team di ricercatori ha prontamente deciso di portarlo da Cave Veterinary Specialists per una risonanza magnetica (MRI), che rappresenta la prima a livello mondiale per questa specie.

Nonostante i pinguini tenuti al National Aquarium of New Zealand vengano regolarmente esaminati per il loro comportamento e premiati come pinguini cattivi e buoni del mese e sebbene fossero abituati a eseguire scansioni MRI su tutti i tipi di animali domestici, gli addetti hanno fatto di tutto per assicurarsi che Chaka fosse tranquillo durante la sua risonanza magnetica. Fortunatamente, è un pinguino molto ben educato per il team veterinario.

Chaka è stato scansionato con successo dai vari veterinari e sembrerebbe proprio che i risultati della sua risonanza magnetica visibili nel video, abbiano confermato esclusivamente un perfetto stato di salute dell'animale.

"Chaka è diventato un pioniere dei pinguini. Anche se il suo dondolio può essere ancora un po' traballante, ha fatto passi da gigante per il mondo della scienza veterinaria e per il mondo dei pinguini", ha affermato Kico Iroala, curatore di SEA LIFE Weymouth in una dichiarazione fatta direttamente sulla loro pagina Facebook.

A quanto pare la risonanza magnetica che mostra i cambiamenti del nostro cervello, risulta essere altrettanto fondamentale nel mondo animale. Il team di ricerca prevede infatti di condividere i risultati della risonanza magnetica con altri specialisti e zoo di tutto il mondo, per fornire conoscenze e informazioni a beneficio della specie.