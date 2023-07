Challenge di Carl Pei: questi i nostri primi scatti con Nothing Phone (2)

Che Nothing sia un brand "fuori dagli schemi" sotto diversi punti di vista è ormai ben noto ai più. Tuttavia, non è esattamente da tutti lanciare una challenge per i recensori prima della presentazione, cosa che ha invece fatto Carl Pei, CEO di Nothing, in queste ore.

Ecco dunque che a sorpresa (anche per noi) abbiamo l'autorizzazione, confermata da un gentile tweet ufficiale di Carl Pei (e grazie a un successivo passaggio con l'ufficio stampa di Nothing: non si sa mai), a mostrarvi in anteprima quattro rapidi "punta e scatta" effettuati con Nothing Phone (2), che chi vi scrive ha condiviso anche su Twitter come suggerito da Pei.

Non possiamo dire nient'altro per ora: nemmeno valutare gli scatti. Tuttavia, potete trovare questi ultimi in calce alla notizia e iniziare a valutare voi stessi ciò a cui si fa riferimento. Per il resto, visto che a questo punto lo stesso Pei ha svelato chi ha già avuto modo di mettere le mani sullo smartphone (basti vedere l'hashtag #NothingPhone 2 su Twitter), non ci resta che ricordarvi di mantenere alta l'attenzione su queste pagine, dato che tra non molti giorni potrebbe arrivare qualcosa.

Crediti immagine copertina: render ufficiale dal portale di Nothing per l'evento di presentazione di Phone (2) che si terrà l'11 luglio 2023 alle ore 17:00. Per ora bocche cucite sul resto, ma restate sintonizzati.