Champions League, 10 ed 11 Ottobre 2022: le partite in chiaro su Canale 5 e Prime Video

Dopo la precedente giornata di Champions League, che ha chiuso il turno d'andata della fase a gironi, torna la Coppa dalle Grandi Orecchie, con protagoniste nuovamente le squadre italiane.

Come sempre, due partite saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 ed Amazon Prime Video in streaming per coloro che posseggono l'abbonamento Prime.

Partendo dalla diretta sulla rete ammiraglia di Mediaset, questa settimana toccherà a Milan-Chelsea di San Siro, in programma martedì 11 Ottobre 2022 alle ore 21. I rossoneri sono chiamati a rispondere dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell'andata, sebbene abbiano vinto contro la Juventus in campionato. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport 4K, Sky Sport Uno e su Mediaset Infinity+ e Now. Il ritorno tra Juventus e Maccabi Haifa, invece, sempre in programma il prossimo 11 Ottobre, sarà visibile in esclusiva Sky.

Passando alle partite del mercoledì, Amazon Prime Video ha scelto Barcellona-Inter. All'andata i nerazzurri hanno vinto per 1-0, tra le proteste dei blaugrana, mentre mercoledì 12 Ottobre alle 21 faranno visita al Camp Nou. Il match potrà essere visto in streaming sulla piattaforma del colosso di Seattle. Il ritorno tra Napoli ed Ajax sarà invece trasmesso su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport.