Champions League 13 e 14 Febbraio 2024: le partite su Canale 5 e su Prime Video

In attesa del posticipo di Serie A di stasera tra Udinese e Juventus, è già tempo di Champions League. Parte infatti domani 13 Febbraio 2024 la fase ad eliminazione diretta della coppa più ambita e prestigiosa dalle squadre calcistiche europee, e Mediaset e Prime Video hanno già comunicato quali match saranno visibili gratuitamente.

Si parte domani, 13 Febbraio 2024 su Canale 5: il Biscione infatti trasmetterà la partita tra Lipsia e Manchester City, che potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity e Sport Mediaset in maniera totalmente gratuita. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Riccardo Trevisani, mentre il pre partita e post partita sarà condotto come sempre da Alberto Brandi. Non è stata ancora comunicata invece quale partita della settimana successiva sarà trasmessa su Canale 5.

Per quanto concerne Amazon, che come noto trasmette la Champions League con una partita per turno in streaming gratuito per coloro che posseggono un abbonamento Prime, il 14 Febbraio 2024 alle 21 sarà la volta di Lazio-Bayern Monaco, mentre il 21 Febbraio 2024 sempre alle ore 21 toccherà a Napoli-Barcellona. Anche in questo caso, sarà proposto un ampio pre e post partita con commenti ed interviste ai protagonisti.

Tutte le altre partite, invece, saranno visibili su Sky Sport e Mediaset Infinity+ per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.