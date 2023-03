Champions League, 14 e 15 Marzo 2023: le partite in chiaro su Canale 5 e Prime Video

Dopo le quattro sfide di Champions League di inizio marzo, torna la Coppa dalle Grandi Orecchie con altre quattro partite valevoli per il ritorno degli ottavi di finale. Protagoniste due italiane: l'Inter che fa visita al Porto ed il Napoli che riceve allo Stadio Diego Armando Maradona l'Eintracht Francoforte.

Partendo dalle sfide di domani, martedì 14 Marzo 2023, la sfida tra Porto ed Inter rappresenta uno degli snodi principali della stagione nerazzurri, forti dell'1-0 ottenuto all'andata. La partita sarà trasmessa da Sky su Sky Sport 252, ma anche su Sky Sport Uno alla posizione 201 ed in 4K su Sky Sport 4K per gli abbonati al pacchetto Sky Sport. Il match però potrà essere seguito anche in chiaro su Canale 5, con fischio d'inizio alle ore 21. Per quanto concerne invece le opzioni streaming invece gli utenti potranno affidarsi a Sky Go, Mediaset Infinity, Infinity+ e Now.

Sempre domani sera è in programma anche il ritorno tra Manchester City e Lipsia, conclusa 1-1 all'andata. La trasmissione in questo caso è garantita solo su Sky Sport 253 e Sky Sport Football 203, mentre in streaming restano valide le opzioni Sky Go, Infinity+ e Now.

Passando alle sfide di mercoledì, non possiamo non partire con Napoli-Eintracht Francoforte. Gli uomini di Spalletti, che stanno dominando in lungo e largo il campionato italiano, partono dal 2-0 dell'andata ottenuto in Germania. La sfida in questo caso sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in maniera totalmente gratuita da coloro che sono in possesso dell'abbonamento Prime.

Chiude gli ottavi Real Madrid-Liverpool, dopo il dominio ad Anfield dei Campioni d'Europa in carica. La partita sarà trasmessa su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (Canale 213), Sky Sport Football (Canale 203), Sky Sport Uno (Canale 201) ed in streaming su Sky Go, Infinity+ e Now.