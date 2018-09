Champions League 2018-2019: le partite dei gironi che trasmetterà la RAI

Come ormai noto, per i prossimi tre anni la Champions League sarà esclusiva di Sky, che ha acquisito i diritti dall'UEFA, strappandola di fatto dalle mani del concorrente Mediaset. Alla televisione satellitare però quest'anno si aggiungerà anche la RAI.

L'accordo posto in essere tra la TV pubblica e la UEFA prevede la trasmissione di una partita delle squadre italiane a turno. La Gazzetta dello Sport ha stilato oggi un elenco delle partite della fase a gironi che saranno trasmesse su Rai 1, oltre che chiaramente su Sky.

19 Settembre, ore 21:00 - Real Madrid vs Roma;

- Real Madrid vs Roma; 3 Ottobre, ore 21:00 - Napoli vs Liverpool;

- Napoli vs Liverpool; 24 Ottobre, ore 21:00 - Barcellona vs Inter;

- Barcellona vs Inter; 7 Novembre, ore 21:00 - Juventus vs Manchester United;

- Juventus vs Manchester United; 28 Novembre, ore 21:00 - Tottenham Hotspur vs Inter;

- Tottenham Hotspur vs Inter; 12 Dicembre, ore 21:00 - Young Boys vs Juventus.

Come si può vedere, le partite saranno trasmesse esclusivamente di mercoledì. Il calendario porta in chiaro molti big match attesi per le squadre italiane: tra tutte figurano le tre supersfide Real Madrid - Roma, Barcellona - Inter e Juventus - Manchester United, che sicuramente saranno viste anche dai non tifosi delle quattro italiane in competizione.

Le altre partite con protagonisti i quattro club nostrani invece saranno trasmesse in esclusiva su Sky, mentre è restata fuori dai giochi Mediaset.