Champions League 2021-24 anche su Mediaset: il Biscione si affianca a Sky ed Amazon

Giornata movimentata dal fronte dei diritti tv sportivi. Mediaset infatti ha annunciato di aver rilevato i diritti televisivi per la trasmissione di alcune partite di Champions League fino al 2024. La TV di Cologno Monzese si affianca a Sky, che ha l'esclusiva per la maggior parte delle partite, ed Amazon che ha rilevato un altro pacchetto.

La società di Pier Silvio Berlusconi in una nota ha fatto sapere che “continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, Finale compresa. Il match sarà visibile gratuitamente anche online”.

Nel comunicato si legge che, inoltre, "Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari”.

Probabile che il pacchetto per la visione in chiaro riguardi le migliori partite del martedì sera, come sta avvenendo quest'anno. L'amministratore delegato del gruppo ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato ed ha osservato come sia importante per una TV commerciale "riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League".

Interessante la parte sull'estensione del pacchetto, su cui però le informazioni sono poche: Mediaset infatti consentirà di estendere la visione della Champions League ad altri 104 match da vedere in streaming pay sulle proprie piattaforme.

Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset si è tirata fuori dalla corsa ai diritti tv dei Mondiali 2022.