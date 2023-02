Champions League 2024-27: anche la Rai punta ai diritti tv delle partite

Mentre è arrivato l’ok alla proroga per i diritti tv della Serie A, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine non sarà automatico, si entra nella fase clou della fase d'assegnazione dei pacchetti per le coppe europee, Champions League inclusa.

La data x da cerchiare sul calendario è il 14 Febbraio 2023, proprio lo stesso giorno in cui tornerà la Coppa dalle Grandi Orecchie. È in tale data che le emittenti interessate dovranno mettere sul tavolo le loro proposte per la trasmissione di Champions, Europa e Conference League dal 2024 al 2027.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, che riprende un articolo de Il Sole 24 Ore, a Sky, Amazon, DAZN e Mediaset si sarebbe aggiunta anche la Rai. La TV di Stato già in passato ha trasmesso la competizione calcistica più importante, nella stagione 2018/2019, e potrebbe tornare alla carica.

Non è chiaro a cosa punti la Rai: non è escluso che la TV di Viale Mazzini possa presentare un’offerta per il pacchetto che garantisce la trasmissione delle partite in chiaro. Bisognerà però capire che tipo di proposte presenteranno le altre emittenti, come Mediaset ed Amazon che stanno trasmettendo gratuitamente di martedì e mercoledì la migliore sfida di Coppa. Le prossime settimane saranno decisive quindi per l’assegnazione.