Champions League 2024-27, da Sky ed Amazon oltre 900 milioni di Euro

Come noto, qualche giorno fa Sky ha ufficializzato di aver acquisito i diritti TV per la Champions League fino al 2027, mentre Amazon aveva già confermato il rinnovo qualche mese fa. Oggi sono emersi i dettagli dell’investimento messo sul piatto dalle due emittenti.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, la pay tv di Comcast avrebbe presentato un’offerta da 660 milioni di Euro per aggiudicarsi i diritti televisivi delle 185 partite su 203 a stagione di Champions League, oltre che di tutti i match di Europa League e Conference League, a cui si aggiungono le finali.

Dal pacchetto resta fuori la migliore partita del mercoledì che trasmetterà ancora una volta Amazon. La società fondata da Jeff Bezos complessivamente ha messo sul piatto un’offerta tra gli 80-90 milioni di Euro a stagione.

Complessivamente, Sky ed Amazon hanno presentato alla UEFA un’offerta superiore ai 900 milioni di Euro per tutte e tre le stagioni, giustificata non solo dal periodo d’oro che sta attraversando il calcio italiano ma anche dal nuovo format della Champions League che debutterà il prossimo anno e che si giocherà di fatto 11 mesi su 12. Come evidenziato dagli organizzatori, infatti, le partite saranno il 47% in più rispetto alle passate edizioni ed il numero dei partecipanti passerà da 32 a 36.

