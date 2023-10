Champions League, 3 e 4 Ottobre 2023: le partite trasmesse da Canale 5 e Prime Video

Dopo un turno di Serie A condito da Atalanta-Juventus di oggi 1 Ottobre 2023, tornano le grandi coppe europee con tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League. Come avvenuto anche in altre circostanze, facciamo il punto sulle partite che saranno trasmesse in chiaro e su Amazon Prime Video.

Il 3 Ottobre 2023 toccherà a Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset trasmetterà, a partire dalle ore 21, la partita tra Inter e Benfica, che si preannuncia già decisiva per la squadra di Simone Inzaghi, reduce da un 4-0 molto convincente in occasione della trasferta di Serie A contro la Salernitana.

Tra le protagoniste della due giorni di Champions c’è anche il Milan. La partita tra Borussia Dortmund e Milan sarà trasmessa, mercoledì 4 Ottobre 2023 alle ore 21, su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli abbonati al Prime di Amazon. La squadra di Stefano Pioli durante la prima giornata dei gironi di Champions ha ottenuto un pareggio contro il Newcastle, ed è chiamata a reagire.

Tutte le altre partite con protagoniste le squadre italiane, inclusa Napoli-Real Madrid di martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21, e Celtic-Lazio di mercoledì 4 Ottobre alle ore 21, saranno visibili in esclusiva su Sky e Mediaset Infinity+ in streaming.