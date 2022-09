Champions League, 6 Settembre 2022: dove vedere PSG-Juventus e Salisburgo-Milan?

Torna questa sera la Champions League. La Coppa dalle Grandi Orecchie quest’anno parte in anticipo a causa del Mondiale di Qatar 2022 che bloccherà i campionati per quasi due mesi, e tra le protagoniste troviamo subito due italiane.

Alle ore 21, infatti, scenderanno in campo fuori casa il Milan di Stefano Pioli che se la dovrà vedere col Salisburgo, e la Juventus di Massimiliano Allegri impegnata nella difficile trasferta di Parigi contro i fenomeni del PSG.

Salisburgo-Milan potrà essere vista su Sky Sport 253, Sky Sport Uno HD e su Sky Sport Action HD, oltre che su Sky Go, Mediaset Infinity e NOW per coloro che si affidano allo streaming.

Discorso diverso per Paris Saint Germain - Juventus. In questo caso la partita sarà trasmessa non solo su Sky Sport Uno HD, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e le classiche piattaforme di streaming Sky Go, Mediaset Infinity e Now, ma anche su Canale 5 in chiaro.

Per tutti i dettagli su dove vedere la Champions League 2022/23 in TV e streaming, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

Su queste pagine abbiamo anche pubblicato la guida TV completa per il calcio in TV fino al 2024, con tutte le informazioni su dove seguire la programmazione.