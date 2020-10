La Champions League su Amazon farà aumentare il prezzo del Prime? Le ipotesi sul tavolo

L’arrivo della Champions League su Amazon Prime Video, che come noto ha acquistato il pacchetto per la trasmissione delle migliori gare del mercoledì di coppa e della Supercoppa Europea, ha spinto in molti a chiedersi se nei prossimi mesi sia lecito attendersi un aumento dei prezzi del Prime.

L’investimento è stato importante: si parla di 80 milioni di Euro a stagione per tre anni, quindi pari a 240 milioni di Euro. Di per se, quindi, sarebbe automatico ipotizzare un aumento di prezzi per l’abbonamento a Prime, che include appunto l’accesso a Prime Video ed ha un costo di 36 Euro all’anno.

Della questione si parla anche sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, in un articolo a firma di Andrea Ramazzotti.

Innanzitutto, dalle informazioni emerse Amazon non avrebbe alcuna intenzione di sublicenziare i propri diritti. Ciò vuol dire che è improbabile che la società raggiunga un accordo con Mediaset o Sky per la visione dei match acquistati anche su altre piattaforme.

Inoltre, nel pacchetto acquistato sono compresi anche gli highlights delle sfide del martedì e delle partite che non verranno trasmesse il mercoledì. La società di Jeff Bezos, a quanto pare, intende integrare il tutto in Prime Video e non in Twitch come avvenuto ad esempio con la programmazione originale della Liga Spagnola.

Ramazzotti afferma che, sulla scia di quanto avvenuto in Inghilterra cin le partite di Premier League, non è previsto alcun sovrapprezzo sul Prime.

La situazione però potrebbe cambiare qualora dovesse rilevare anche il pacchetto web perla Serie A.