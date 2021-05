Champions League su Amazon, ecco tutti i dettagli: la visione sarà gratuita

A diversi mesi dall'annuncio dell'acquisizione dei diritti tv della Champions League, Amazon Italia ha diffuso oggi una serie di dettagli sull'offerta che andrà a proporre ai propri utenti appassionati della competizione calcistica più prestigiosa al mondo. Le notizie sono interessanti.

Come ampiamente noto, Amazon ha portato a casa i diritti per tre stagioni a partire dal prossimo mese di Agosto. E' prevista la trasmissione delle sedici migliori partite del mercoledì sera della Champions, a partire dalle fasi preliminari, a cui seguiranno i gironi e gli scontri diretti fino alle semifinali.

Il colosso di Jeff Bezos, inoltre, ha anche acquisito i diritti televisivi per la trasmissione della Supercoppa Europea, mentre non sarà possibile seguire le finali di Champions League nel periodo in questione che, evidentemente, resteranno esclusive di Sky e su Mediaset Play Infinity annunciata ieri.

L'aspetto interessante è che l'offerta di Amazon per la Champions League è completamente a costo zero: non sarà richiesto il pagamento di alcun sovrapprezzo per accedere alle dirette.

Per quanto riguarda i commentatori, invece, voci di corridoio circolate nelle passate giornate parlano di un possibile approdo di Sandro Piccinini al tavolo di commento, ma non sono arrivate conferme ufficiali.

Resta da capire come gli utenti avranno modo di accedere alle dirette.