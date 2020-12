Champions League su Amazon, gli esperti sicuri: sarà visibile gratis

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'arrivo della Champions League su Amazon. Il colosso di Seattle infatti ha rilevato i diritti tv per la trasmissione delle migliori partite del mercoledì di Coppa, fino alle semifinali, ma la domanda che si fanno molti è: questo comporterà un aumento dei prezzi?

In un articolo pubblicato in data odierna dal Business Insider, alcuni esperti ed addetti ai lavori si dicono certi del fatto che la Coppa dalle Grandi Orecchie sarà visibile gratuitamente attraverso Prime Video, e che non dovranno sottostare ad alcun incremento di spesa.

Le ragioni sono principalmente la due. La prima è di carattere industriale ed è legato all'aumento del consumo dei servizi di TV on demand, che secondo gli ultimi dati hanno riportato un incremento del 60% a 10 milioni di abbonamenti. Amazon quindi avrebbe tutto l'interesse del mondo a cavalcare l'onda, massimizzando il più possibile gli introiti ed approfittandone per incrementare la platea di abbonati a Prime Video, che soprattutto nell'ultimo anno ha registrato una crescita dell'utilizzo anche grazie alle produzioni originali. La Champions League quindi potrebbe fare da "cavallo di Troia" per far conoscere a molti utenti il servizio.

La seconda ragione viene definita d'immagine. In un momento non positivo a livello economico, con Amazon che è finita sotto l'occhio del ciclone con proteste durante il Black Friday anche in Italia e potrebbe "sfruttare" la gratuità della Champions League per dare un'altra immagine di se.

Ovviamente la situazione potrebbe cambiare qualora la società di Jeff Bezos dovesse acquistare anche i diritti tv del campionato di Serie A. In quel caso è improbabile che vengano offerti gratuitamente.

Sottolineiamo inoltre che al momento non sono arrivate nemmeno conferme sulle trasmissioni gratis della Champions, motivo per cui siamo nel campo delle ipotesi.