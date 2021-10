Champions League su Amazon Prime Video: tocca a Milan - Porto, in 4K HDR

Poco dopo l'annuncio di Mediaset per la Champions League, si chiude il cerchio sulla programmazione in chiaro della Coppa dalle Grandi Orecchie per la prossima giornata. Amazon Prime Video ha infatti confermato che il 3 Novembre 2021 trasmetterà Milan-Porto.

Gli abbonati Prime potranno seguire, direttamente tramite l'applicazione Amazon Prime Video, la sfida di San Siro tra la squadra di Stefano Pioli ed il Porto. Anche sul sito web di Amazon è stato già aggiunto un segnalibro e ci si può collegare alla diretta attraverso questo indirizzo.

Amazon Prime Video, come avvenuto anche per le altre partite che hanno visto le squadre italiane giocare in casa, trasmetterà il match in 4K HDR. La sfida sarà commentata da Sandro Piccinini, mentre alle 17:45 partirà il prepartita condotto da Giulia Mizzoni con tutti i talent.

La diretta sarà visibile su più di 650 dispositivi tra cui figurano PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, decoder, lettori multimediali come Google Chromecast, Roku ed Apple TV, ma anche smart tv, lettori BluRay, tablet e telefoni cellulari con iOS ed Android. Ovviamente compatibili anche i dispositivi Amazon come le Fire TV Stick ed i tablet Fire, che supportano lo streaming degli eventi sportivi in diretta.

Al termine della partita saranno caricati su Amazon Prime Video tutti gli highlights della Coppa dalle Grandi Orecchie.