Dopo la Champions League, Amazon punta ai diritti tv della Serie A - Aggiornata

Dopo essersi aggiudicata i diritti tv per la trasmissione della Champions League, per cui è attesa a stretto giro di orologio l’ufficialità, Amazon guarda già oltre ed infatti secondo quanto affermato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe pronta a partecipare all’asta per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A.

La partita è infatti aperta e, come ampiamente preannunciato, vedrà anche Netflix ed Amazon tra i contendenti. In particolare, il quotidiano sportivo rosa afferma che l’e-commerce potrebbe presto allargare la propria offerta sportiva per trasmettere anche qualche partita del campionato italiano dal 2021 al 2024.

Dal momento che Sky ha perso il diritto di poter acquistare il pacchetto per l’esclusiva web, è probabile un inserimento di Amazon proprio in questo frangente.

La notizia non rappresenta un fulmine a ciel sereno, dal momento che proprio l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, di recente ha affermato che “stiamo attirando l’interesse di grandi piattaforme internazionali, come Amazon e Netflix, speriamo che il calcio torni al centro del confronto fra tecnologie e piattaforme. Con la creazione di una rete unica, il calcio può divenire elemento attrattivo. Un prodotto, come avviene all’estero, con cui le telefoniche possano arricchire i contenuti”.

Maggiori dettagli potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, quando saranno pubblicati i bandi.



Aggiornamento 16:20

Sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche in caso di arrivo della Serie A non sarebbe in preventivo alcun rincaro dei prezzi, ma chiaramente la situazione è fluida e da monitorare in quanto ieri si parlava di un possibile aumento del costo annuale.