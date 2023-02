Champions League: si va verso l'assegnazione a Sky, ad Amazon la partita del mercoledì

Dopo che la UEFA ha rigettato le proposte giunte per i diritti tv della Champions League in Italia, il popolare quotidiano Milano Finanza riferisce che Sky avrebbe avuto la meglio sugli altri broadcaster nel secondo round di offerte.

Nella fattispecie, la pay tv di Comcast si sarebbe aggiudicata la gara per l’assegnazione dei diritti televisivi delle coppe europee, portando a casa il pacchetto per la trasmissione di tutta la UEFA Champions League in esclusiva ad eccezione di una partita del mercoledì che dovrebbe restare su Amazon Prime Video.

Sky a quanto pare avrebbe anche vinto il bando per l’Europa League e si sarebbe assicurata la facoltà di cedere una partita di Champions League ad un’emittente in chiaro (Canale 5 di Mediaset? o TV8? Ancora non si sa).

L’offerta presentata da Sky sarebbe di circa 350 milioni di Euro, una cifra giustificata anche dalla nuova formula della Champions League che debutterà proprio il prossimo anno.

Nulla di fatto per DAZN, Mediaset e RAI che erano accreditate come interessate alla vigilia. Sky avrebbe ancora una volta manifestato la volontà di continuare ad investire nel mercato italiano alla vigilia della difficile assegnazione dei diritti tv della Serie A che si preannuncia tutt’altro che semplice per la Lega.