La Champions League farà aumentare il prezzo di Amazon Prime in Italia?

Nella giornata di oggi Amazon ha diffuso i dettagli sulla trasmissione della Champions League, ed in molti stanno avanzando domande sull'impatto che potrebbe avere l'acquisizione dei diritti tv della massima competizione calcistica al mondo sul prezzo del Prime.

A diffondere qualche informazione più specifica ci ha pensato Alex Green, Managing Director di Amazon Prime Video - Sport, che come riportato dai colleghi di Digital-News, ha voluto specificare che agli utenti non sarà chiesto alcun sovrapprezzo.

"Innazitutto annunciamo che non ci saranno costi aggiuntivi all'abbonamento Prime" ha spiegato il dirigente, una frase che però evidenzia due cose: innanzitutto, gli abbonati non Prime non potranno accedere alla diretta dei match, ma soprattutto il prezzo della sottoscrizione non dovrebbe variare rispetto a quelli attuali.

Si tratta di una doppia buona notizia: a 36 Euro all'anno (o 3,99 Euro al mese), gli utenti avranno non solo la possibilità di accedere ai numerosi vantaggi (tra cui l'accesso anticipato alle offerte, Amazon Music, Amazon Fresh e Prime Video), ma anche di seguire le partite della Champions League per cui la società di Jeff Bezos ha rilevato i diritti nel nostro paese.

Chiaramente, non è da escludere che in futuro il prezzo del Prime possa aumentare, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non ci sono segnali da questa direzione.